الإطار التنسيقي يبلغ الحلبوسي بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر

شفق نيوز/ أبلغ الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا سياسية شيعية باستثناء التيار الصدري، اليوم الخميس، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر.

وأبلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، أن الإطار التنسيقي أبلغ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، موضحا أن رشح محمد السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، موضحا أن الإطار سيعلن ذلك رسميا خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم الخميس.\

وبحسب المصدر، فإن مكونات "الكتلة الأكبر" التي أعلن عنها الإطار التنسيقي هي: دولة القانون ٣٨ نائباً، تحالف الفتح ٣١ نائباً، تحالف قوى الدولة ١١ نائباً، تحالف العقد الوطني ٨ نواب، تحالف النهج الوطني ٤ نواب ، وكلا من "تجمع السند الوطني وتحالف الآمال الوطنية وحركة بلادي الإسلامية والنهج الوطني وحركة العراق الوطنية"، نائب واحد لكل ائتلاف، وتحالف تصميم ٧ نواب، وتيار الفراتين ٣ نواب، وحركة الوفاء العراقية نائبان، وتحالف العراق المستقل ١٤ نائبا، وحركة حقوق ٦ نواب، وحركة قادمون نائبان، فضلا عن خمسة نواب مستقلين ليكون المجموع 134 نائبا "الكتلة الأكثر عددا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أنها ستشارك في جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها لإنتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري في تصريح لوكالة شفق نيوز، "سنشارك في جلسة مجلس النواب وننتخب مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف رشيد".

وبهذا فإن كتلة الديمقراطي الكوردستاني قد تخلت عن خوض السباق التنافسي على منصب رئيس العراق من خلال مرشحها وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد زبير بارزاني.