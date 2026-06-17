الإطار التنسيقي يبحث نتائج زيارة توم باراك لبغداد وإكمال الكابينة الحكومية

شفق نيوز- بغداد

بحث الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء اليوم الأربعاء، الزيارة الأخيرة للمبعوث الأميركي توم باراك إلى العاصمة بغداد، وإكمال الكابينة الحكومية لعلي الزيدي.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه عقد اجتماعه الدوري المرقم 281 في مكتب همام حمودي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الوطنية.

وبحسب البيان، استمع المجتمعون إلى عرض قدمه رئيس مجلس الوزراء حول آخر الإجراءات الحكومية والملفات قيد المتابعة، كما جرى بحث نتائج ومخرجات زيارة المبعوث الأميركي توم باراك والحوارات التي أجراها مع الحكومة، والتأكيد على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا وتعزيز علاقات العراق الخارجية بما يخدم استقراره وسيادته.

كما ناقش الإطار التنسيقي ملف استكمال الكابينة الحكومية، مؤكداً أهمية الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استكمال متطلبات البرنامج الوزاري وتلبية تطلعات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تقدم الإطار التنسيقي "بأحر التعازي إلى الشعب العراقي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر محرم الحرام، مستذكراً القيم العظيمة لثورة الإمام الحسين وما تمثله من معانٍ خالدة في الإصلاح والتضحية والدفاع عن الحق والعدالة"، وفقاً للبيان.