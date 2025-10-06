الإطار التنسيقي يبحث التطورات الإقليمية والدولية ويدعو لطرح البرامج الانتخابية دون "تسقيط"

شفق نيوز- بغداد

بحث الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء اليوم الاثنين، التطورات الإقليمية والدولية وجهود التهدئة في غزة، فيما دعا القوى السياسية والمرشحين إلى طرح برامجهم الانتخابية بعيداً عن التسقيط والاستهداف.

جاء ذلك خلال عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم (244) في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وتابع خلاله آخر التطورات على المستويين الوطني والدولي.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "بحث في اجتماعه التطورات الإقليمية وجهود التهدئة في غزة وانعكاسات ذلك على الأمنيين الإقليمي والداخلي".

وأشار البيان إلى أن "الإطار ناشد جميع الدول بالاستمرار في جهودها لبناء السلام العالمي وتجنيب الشعوب شر الحروب والصراعات التي لا رابح فيها".

وفي الشأن المحلي ناقش الإطار التنسيقي "الجهود الحكومية في تطويق أزمة المياه التي تشهدها البلاد وضرورة زيادة الإطلاقات المائية على وفق الاتفاقات الدولية".

وفيما يخص الملف الانتخابي "شدد الإطار التنسيقي على أهمية الاستمرار في التحضيرات الانتخابية، مؤكداً المضي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر"، وفق البيان.

ودعا الإطار التنسيقي المواطنين إلى "المشاركة الفاعلة"، ودعا أيضاً القوى السياسية والمرشحين إلى "طرح برامجهم الانتخابية بعيداً عن التسقيط والاستهداف، والابتعاد عن التوظيف السيئ للمال في كسب الأصوات".

وطالب الإطار التنسيقي في ختام البيان مجلس النواب بـ"الاستمرار بعقد جلساته لحسم ما تبقى على جدوله من قوانين تهم الشعب العراقي".