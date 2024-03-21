الإطار التنسيقي: ننظر بعين الاحترام للمحكمة الاتحادية ورئيسها العميري

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي، اهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد أي سلطة على الأخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار وآليات التنفيذ والرقابة.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عنه فجر اليوم الخميس، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأضاف الإطار التنسيقي في بيانه، إنه ينظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري، مؤكدا احترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شأنها ، كما يدعو القوى كافة الى التزام ذات المنهاج.

وتابع البيان، أن الإطار التنسيقي يذكر بالتزام قواه كافة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا رغم كون بعضها ليس في مصلحته، لكن الالتزام جاء في إطار احترام سلطة القضاء الدستورية.

وأمس الأربعاء، كشف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عن تعرضه لما وصفه بـ"التهديد" من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي.

والتحالف الثلاثي تشكيل سياسي من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف "السيادة"، تكون بعد الانتخابات التشريعية المنصرمة بغية تشكيل الحكومة، قبل تفككه بعد انسحاب الصدريين من العملية السياسية، ليصار تشكيل الحكومة الى تحالف "إدارة الدولة".

وسئل الجبوري في حوار لمحطة "I NEWS" المحلية، عمن "أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي"، حيث أجاب، أنه "رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، قبل أن يسقط عضويتي".