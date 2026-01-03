الإطار التنسيقي: معايير اختيار رئيس الوزراء لا تنطبق على السوداني والمالكي

شفق نيوز– بغداد

كشف عضو في الإطار التنسيقي الشيعي، مساء السبت، أن المعايير التي حددها الإطار لتسمية رئيس الوزراء المقبل لا تنطبق على رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني وسلفه الأسبق نوري المالكي.

وقال عضو الإطار عبد الرحمن الجزائري لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء القادم لم يطرح حتى الآن من قبل الإطار التنسيقي"، واستدرك أنه في حال عدم تنازل (السوداني والمالكي) أحدهما للآخر، ويبقى كلاهما متمسكاً بترشحه سيصار لاختيار مرشح وسطي يحظى بمقبولية كل الأطراف".

ويرى الجزائري، أن "الموضوع يحتاج إلى توافق الجميع لاختيار مرشح معتدل قادر على إدارة المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "المعايير المتفق عليها في تسمية رئيس الوزراء القادم لا تنطبق على كلا المرشحين (السوداني والمالكي) ولا تنطبق على ما أُدرج من أسماء ضمن قائمة المرشحين للمنصب لأسباب يعلمها قادة الإطار".

وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، أكد في وقت سابق اليوم السبت، أن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق اختار تسعة مرشحين لرئاسة الوزراء، وبين أن الإطار طلب من هؤلاء المرشحين تقديم أولوياتهم وبرامجهم.

وتناولت مواقع إخبارية أن اجتماعاً ثنائياً عقد بين المالكي والسوداني مساء اليوم، تناول الترشح لرئاسة الوزراء دون أن يفضي لاتفاق حاسم.