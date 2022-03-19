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الإطار التنسيقي: مشاركتنا بجلسة التصويت على الرئيس الجديد مرهونة باتفاقنا مع الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-03-19T09:43:33+0000
الإطار التنسيقي: مشاركتنا بجلسة التصويت على الرئيس الجديد مرهونة باتفاقنا مع الصدر

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، عن دعم حسم أمره في المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد.

وقال القيادي في الإطار النائب أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز؛ إن "قوى الإطار التنسيقي لم تحسم امرها حتى هذه اللحظة في المشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وهذا الأمر متوقف على المفاوضات والحوارات مع التيار الصدري".

وبين الموسوي انه "في حال حصل اتفاق نهائي مع التيار الصدري على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فإن قوى الإطار التنسيقي سوف تشارك في الجلسة وفي حال عدم حصول اتفاق خلال الأيام المقبلة، فلن تكون لنا مشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن في 15 آذار الاري إنه "تقرَّر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق أعلن مجلس النواب العراقي، أسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية.

واشار المجلس إلى استبعاد خمسة مرشحين احدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والاربعة الآخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.

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