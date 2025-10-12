الإطار التنسيقي.. محاولة أخيرة لإنعاش قانوني الحشد والبطاقات الحمراء

شفق نيوزـ بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، عن أهم محاور اجتماع قوى الإطار التنسيقي الذي سيعقد مساء يوم غدٍ الاثنين .

وأوضح العامري، لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي ستعقد مساء يوم غد الاثنين اجتماعها الأسبوعي لمناقشة بعض القضايا المهمة ومن بينها الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية تختص بمناقشة وتمرير بعض القوانين المهمة".

وبين العامري "من بين القوانين المزمع تمريرها أصحاب البطاقات الحمراء واحتمالية إعادة طرح قانون الحشد الشعبي (الخدمة والتقاعد) لمنتسبي هيئة الحشد، باتفاق القوى السياسية الشيعية، حيث سيتم التشاور مع الإخوة الشركاء (الائتلاف السني والقوى الكوردية)"، مضيفاً "بأعتقادي أن لا أحد يقف أمام المصلحة الوطنية العليا".

ويُطلق وصف أصحاب البطاقات الحمراء على آلاف الجنود العراقيين الذين فرّوا أو تخلّفوا عن الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي خلال ثمانينيات القرن الماضي، وجرى تسريحهم عام 1988 بقرارات تضمنت عقوبات قاسية مثل السجن وقطع صيوان الأذن ووشم الجباه، إضافة إلى حرمانهم من السفر والتوظيف والدراسة.

ورغم تقديمهم شكاوى واحتجاجات للمطالبة بإنصافهم ومنحهم حقوقًا تقاعدية، لم يتخذ مجلس النواب العراقي أي إجراء تشريعي لحسم قضيتهم حتى الآن.

يشار إلى أن الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، قد كشف في وقت سابق عن وجود اتفاق ما بين الرئاسات الأربع على تأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي، وسحب مشروع القانون من مجلس النواب الى الدورة النيابية المقبلة.