الإطار التنسيقي في ضيافة السوداني لبحث التطورات الأمنية بالمنطقة

شفق نيوز- بغداد

بحث الإطار التنسيقي، يوم الخميس، التطورات الأمنية في المنطقة، خلال اجتماعه في مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء استضاف اجتماعاً لقادة الإطار التنسيقي، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي، ونائب قائد العمليات المشتركة".

وأضاف أن الاجتماع استعرض الملف الأمني ومستوى الجهوزية والاستعداد للقوات المسلحة والأمنية، بمختلف صنوفها، في سياق الجهود التي تواصلت مع جولة السيد رئيس مجلس الوزراء للشريط الحدودي الفاصل مع سوريا".

وتابع أن "الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية والدولية، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأحداث المتسارعة في سوريا، وقد شدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، لضمان استدامة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا العزيز".