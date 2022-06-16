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الإطار التنسيقي: فلنغتنم الفرصة ونشكل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-06-16T15:25:23+0000
الإطار التنسيقي: فلنغتنم الفرصة ونشكل الحكومة

شفق نيوز/ اكد  النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي اليوم الخميس، أن الفرصة متاحة الآن امام الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة الاكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة.

وقال البلداوي لوكالة شفق نيوز؛ ان "حسم التيار الصدري لقضية الاستقالة بعدم عودتهم مطلقا يعني أن الإطار هو الكتلة الاكبر داخل البرلمان مما يضع على عاتقه الأخذ بزمام الأمور وتشكيل الحكومة".

وتابع ان "المرحلة المقبلة تحتم على جميع الاطراف الوصول الى اتفاق سياسي يبدأ بإكمال الإجراءات الانتخابية وتشكيل الكتلة الاكبر واختيار رئيس الجمهورية والوزراء فيما بعده خاصة بعد أن ترك التيار الصدري الفرصة لهم للمضي بتشكيل الحكومة".

وأفاد مصدر في الإطار التنسيقي في وقت سابق من يوم الخميس، بأن الإطار وحلفائه سيعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الأيام المقبلة، لحسم بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

وأشار إلى ان "الإطار التنسيقي سيبدأ الأسبوع المقبل حراكاً مع جميع القوى حيث من المؤمل عقد اجتماع يضم الإطار وحلفائه مع قيادات وزعماء تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني للوصول الى تفاهمات تفضي لتشكيل حكومة قوية تمثل تطلعات الشعب".

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