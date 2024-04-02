الإطار التنسيقي: فكرة الانتخابات المبكرة مطروحة.. هذا هدفها

شفق نيوز/ أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء، أن فكرة إجراء انتخابات مبكرة برلمانية مطروحة، فيما كشف الهدف من هذا التوجه.

وقال النائب عن الإطار مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مطروحة من بعض قوى الإطار التنسيقي، لكن هناك صعوبة في تحقيقها، فهي تتطلب توافق سياسي، وكذلك تتطلب تحضيرات مبكرة من قبل المفوضية حتى تتمكن من إنجاح هذه العملية الانتخابية، والمفوضية غير مستعدة لهذه المهمة".

وبين الموسوي ان "الهدف من طرح فكرة الانتخابات المبكرة من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي، هو فتح الباب لعودة التيار الصدري للمشهد السياسي، خاصة وأن هناك اتصالات غير معلنة ما بين قادة صدريين وقادة في الإطار، والمعلومات تؤكد وجود رغبة صدرية في المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتحركات الصدر الأخيرة تؤكد ذلك، خاصة بعد عودة اجتماعات الكتلة الصدرية والتواصل مع القواعد الشعبية".