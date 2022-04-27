الإطار التنسيقي: سنشارك في جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي، الأربعاء، مشاركته في الجلسة المقبلة للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية واختيار اللجان النيابية.

وقالت النائب عن الإطار ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، ان "كتل الإطار التنسيقي سنشارك في الجلسة التي ستعقد بعد عطلة العيد، اذا كانت الجلسة مخصصة للتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية واستكمال اختيار عضوية اللجان الدائمة".

وأضافت إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من القوانين المهمة ويهتم بالشرائح المجتمع وخصوصا ان القانون يدعم مفردات البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين، لابد من حضور الجميع للتصويت على القانون في الجلسة المقرر انعقادها بعد عطلة العيد في 7 أيار المقبل".