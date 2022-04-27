سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطار التنسيقي: سنشارك في جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي

Category: سیاسة

Date: 2022-04-27T09:13:38+0000
الإطار التنسيقي: سنشارك في جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي، الأربعاء، مشاركته في الجلسة المقبلة للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية واختيار اللجان النيابية. 

وقالت النائب عن الإطار ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، ان "كتل  الإطار التنسيقي سنشارك في الجلسة التي ستعقد بعد عطلة العيد، اذا كانت الجلسة مخصصة للتصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية واستكمال اختيار عضوية اللجان الدائمة".

وأضافت إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من القوانين المهمة ويهتم بالشرائح المجتمع وخصوصا ان القانون يدعم مفردات البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين، لابد من حضور الجميع للتصويت على القانون في الجلسة المقرر انعقادها بعد عطلة العيد في 7 أيار المقبل".

related

لجنة برلمانية: الكاظمي فشل بتنفيذ المنهاج الحكومي ولا يوجد تغيير بالحقائب الوزارية

Date: 2021-05-23 08:50:51
لجنة برلمانية: الكاظمي فشل بتنفيذ المنهاج الحكومي ولا يوجد تغيير بالحقائب الوزارية

مجلس النواب العراقي يقرر عقد جلسة الموازنة عند العاشرة من صباح السبت

Date: 2021-03-19 20:33:34
مجلس النواب العراقي يقرر عقد جلسة الموازنة عند العاشرة من صباح السبت

الإطار التنسيقي يرد على الصدر: الإقصاء يدفعنا الى المعارضة او المقاطعة الحكومية

Date: 2022-01-26 06:56:52
الإطار التنسيقي يرد على الصدر: الإقصاء يدفعنا الى المعارضة او المقاطعة الحكومية

البرلمان العراقي يخفق بأستكمال حكومة عبد المهدي بعدم منح الثقة لوزيرة التربية

Date: 2019-06-27 13:16:56
البرلمان العراقي يخفق بأستكمال حكومة عبد المهدي بعدم منح الثقة لوزيرة التربية

بعد رسالة "النجف".. أربعة أسماء على طاولة الصدر للتسوية الحكومية

Date: 2021-10-25 13:17:52
بعد رسالة "النجف".. أربعة أسماء على طاولة الصدر للتسوية الحكومية

عضو بلجنة الأمن البرلمانية: الحكومة تجاهلت معلومات استخبارية عن مخططات إرهابية

Date: 2021-01-24 11:33:40
عضو بلجنة الأمن البرلمانية: الحكومة تجاهلت معلومات استخبارية عن مخططات إرهابية

تمسك محافظ صلاح الدين بمنصبه يعود بثماره على تحالف الفتح "برلمانيا"

Date: 2022-02-04 15:09:56
تمسك محافظ صلاح الدين بمنصبه يعود بثماره على تحالف الفتح "برلمانيا"

شفق نيوز تنفرد بنشر تفاصيل مباحثات الخميس التي قلبت الموازين بتأثير إيراني- نجفي

Date: 2022-03-10 21:01:04
شفق نيوز تنفرد بنشر تفاصيل مباحثات الخميس التي قلبت الموازين بتأثير إيراني- نجفي