الإطار التنسيقي خلال اجتماع بمنزل العامري: الأسبوع المقبل أقصى موعد لتمرير حكومة السوداني

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، مساء الأحد، عن تفاصيل اجتماع قادة الإطار التنسيقي الشيعي، في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وأخبر المصدر، وهو قيادي في الإطار التنسيقي، وكالة شفق نيوز، أن "المجتمعين اتفقوا على ضرورة حسم الكابينة الوزارية، والتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني، كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل".

وشهد العراق انفراجة حذرة بتمكن البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية، والذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة المتعثر تكوينها لأكثر من سنة، وهو موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

ويقول السوداني إنه يعمل على عرض مرشحي حكومته على البرلمان في السرعة الممكنة، لكن عقبات عدة اعترضت هذا الطريق، وابتدأت من حاضنته السياسية، الإطار التنسيقي.

وتدور خلافات واسعة داخل قوى الإطار حيال منصب وزارة الداخلية في الكابينة الوزارية الجديد برئاسة محمد السوداني، مشيراً إلى أن المنافسة محتدمة بين مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي.