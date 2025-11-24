الإطار التنسيقي: حسم المرشح لرئاسة الحكومة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، ورئيس تحالف "تصميم"، عامر الفايز، يوم الاثنين، أن حسم المرشح النهائي لرئاسة الحكومة المرتقبة سيكون بعد المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية، فيما أفاد مصدر مطلع بأن تخفيف الشروط التي سبق وأن وضعها الإطار كمعيار لاختيار رئيس الوزراء فتح الباب أمام القوى السياسية لتقديم مرشحيها.

وقال الفايز، لوكالة شفق نيوز إن "إعلان المرشح النهائي لرئاسة الحكومة سيكون عقب مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات، وكل من تتوفر فيه الشروط التي حددها الإطار التنسيقي يحق له الترشيح والتنافس على المنصب".

وفيما يخص ترشيح حزب الدعوة الإسلامية لأمينه العام نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة، أوضح الفايز: "ليس هناك ما يمنع المالكي من الترشيح للمنصب وقد يدفع بمرشح آخر بديلاً عنه للفوز بالمنصب، وننتظر ما ستقدمه اللجنة المعنية بدراسة السير الذاتية للمرشحين".

إلى ذلك، أفاد مصدر في الإطار التنسيقي بأن "تخفيف قيود الترشيح لمنصب رئاسة الحكومة فتح الباب أمام أغلب قوى الإطار لتقديم مرشحيها للمنصب".

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشروط السابقة شملت (ألا يكون المرشح سبق وأن رشح للمنصب أو شغله سابقاً، وليس لديه حزب أو كتلة منفردة)، لكن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على ألا يكون لدى رئيس الوزراء المقبل أية ملفات أو دعاوى قضائية أو شبهات فساد، وفي حال كانت عليها ملفات فسيتم رفضه ومنعه من الترشح للمنصب".

وأكد المصدر أن "التنافس بشكل أساسي ما زال يتصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، بالإضافة إلى الآخرين".

وأعلن الإطار التنسيقي، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنتين تعنى الأولى بتشكيل الحكومة، تضم عمار الحكيم وهمام حمودي وعبد السادة الفريجي، فيما تعنى اللجنة الثانية بالتفاوض مع الأطراف السياسية وتضم كل من نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحسن المندلاوي.

وكانت لجنة - مقابلة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة – التابعة للإطار التنسيقي، قد تسلمت يوم السبت الماضي، 5 سير ذاتية من المرشحين للمنصب.

والأسماء هي زعيم دولة القانون نوري المالكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ووزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، طبقاً لمصدر إطاري تحدث لوكالة شفق نيوز.

وقرر مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، يوم أمس الأول السبت، ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، حيث ذكر الحزب في بيان مقتضب اليوم، أن المجلس قرر ذلك وبالإجماع.