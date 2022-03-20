الإطار التنسيقي: جعفر الصدر ليس المرشح الوحيد والكتلة الأكبر هي من تحسم اسم رئيس الوزراء

شفق نيوز/ وضع الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، شرطا مسبقا قبل طرح ترشيح جعفر الصدر، بشكل رسمي لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، لوكالة شفق نيوز، ان "ترشيح جعفر الصدر لن يتم قبل الاتفاق على اعلان الكتلة الأكبر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وبعد هذا الأمر يتم الاتفاق على اسم مرشح رئاسة الوزراء".

وبين الهلالي أن "جعفر الصدر ضمن الأسماء المطروحة بقوة لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، لكنه ليس الاسم الوحيد، فهناك مرشحين آخرين ينافسون على هذا المنصب، وحسم هذا الامر يجب ان يكون من خلال الكتلة الأكبر، ولهذا لا حسم لاختيار أي اسم دون حسم تسمية الكتلة الأكبر بشكل رسمي".