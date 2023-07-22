الإطار التنسيقي: تظاهرات الصدريين قرب الخضراء لها رسائل سياسية

شفق نيوز/ اعتبر الاطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية المشاركة في الحكومة العراقية الحالية، اليوم السبت، أن تظاهرات انصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء تهدف الى إيصال رسائل سياسية.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي، لوكالة شفق نيوز، ان "تظاهرات انصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء بعنوان الاحتجاج على حرق القرآن والعلم العراقي لها رسائل سياسية من جانبين".

وبين الهلالي ان "الجانب الأول، هو أن قيادة التيار الصدري تريد إيصال رسائل الى الطبقة السياسية بأنها ترغب وستعود للمشهد السياسي في القريب العاجل، والرسالة الثانية من القاعدة الشعبية الصدرية الى قادة التيار الصدري، بأننا نريد العودة، والمشاركة في الانتخابات المقبلة، ومازلنا نسيطر على الشارع العراقي".

وخرج أنصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، في تظاهرات عارمة طيلة الفترة الماضية تنديدا بحرق المصحف وتدنيسه هو والعلم العراقي في دولتي الدنمارك والسويد، وقد قامت الحكومة العراقية على خلفية ذلك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ستوكهولم مطالبة إياها بوضع حد لمثل هكذا أفعال.