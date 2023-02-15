كتلة برلمانية: انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان ستجري وفق نظام "سانت ليغو"

شفق نيوز / أعلنت كتلة "سند" النيابية، احدى الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، تأييدها لمقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، فيما لفتت إلى إن الانتخابات ستجرى وفق نظام الانتخابي "سانت ليغو" عبر الدائرة الانتخابية الواحدةَ.

وقال النائب عن كتلة "سند" النيابية فالح الخزعلي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات دستوري، وبالتالي فان مجلس النواب ماضٍ بتشريعه بما هو أنسب لإعطاء الثقة للمواطن بالمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة".

وأضاف، أن "انتخابات مجالس المحافظات ستجرى وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة على مستوى المحافظة، وهذا الإجراء سيمضي أيضاً على انتخابات مجلس النواب على اعتبار إنه تم تضييق وتحجيم النواب في الانتخابات السابقة من خلال الدوائر المتعددة".

وتابع الخزعلي، أن "النظام الانتخابي (سانت ليغو) سيكون كما وردنا من الحكومة إلا في حال كان هناك رأي آخر لمجلس النواب"، مشيرا إلى إن "انتخابات مجالس المحافظات ستجرى في شهر تشرين الأول المقبل".

وتضم كتلة سند النيابية 15 نائبا منضوون ضمن الاطار التنسيقي، فيما لديهم تمثيل وزاري أيضا في الحكومة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمتمثلة بالوزير أحمد الأسدي.

وحذّر مختصون، أمس الثلاثاء، من مخاطر العودة إلى نظام سانت ليغو المعدل في توزيع المقاعد النيابية بانتخابات مجالس المحافظات أو النيابية، مؤكدين أنه يخالف الرغبة الشعبية الرافضة لهذا القانون وهيمنة الأحزاب.

وأبدى نواب مستقلون، يوم الاثنين13 شباط 2023 ، رفضهم تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023، والذي أنهى مناقشته مجلس النواب العراقي "كقراءة أولى".

وأنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أمس الاثنين.

وذكر بيان للمجلس أن التعديل جاء من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (43/ اتحادية/2021) و(159/اتحادية/2021) و(103/اتحادية/2019) و"لغرض إجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة"، بحسب البيان.

واعتمد نظام سانت ليغو المّعدل في توزيع المقاعد النيابية في العراق، بعد أن صوت مجلس النواب في (4 تشرين الثاني 2013)، على فقرة تقضي بتوزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي.

وسانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.

وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة.

وتم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014 وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها.

وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات، وولدت الفوضى والانقسام في الكتل والائتلافات السياسية، بسبب تذبذب مواقف هذه الكتل الصغيرة.