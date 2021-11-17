"الإطار التنسيقي" الشيعي يبدي موقفاً من ورقة عمار الحكيم

شفق نيوز/ كشف تيار الحكمة، اليوم الأربعاء، عن موقف "الإطار التنسيقي" من ورقة التسوية التي قدمها زعيم التيار عمار الحكيم، الى قوى الإطار خلال اليومين الماضيين.

وقال القيادي في التيار محمد اللكاش، لوكالة شفق نيوز، إن "قوى الإطار التنسيقي رحبت وأيدت ورقة التسوية التي قدمها الحكيم، خاصة هي ورقة مهمة لغرض خروج العملية السياسية من الأزمة التي تعيشها بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي تم تلاعب بها بشكل واضح وعلني"، حسب زعمه.

وأضاف ان "جميع قوى الإطار التنسيقي مع ورقة التسوية المقدمة من الحكيم، ونحن الآن بانتظار اراء ومواقف القوى السياسية على هذه الورقة".

وتابع اللكاش بالقول إن "التيار الصدري والقوى السنية والكوردستانية، ولغاية الآن لا يوجد لديها رأي وموقف رسمي منها على هذه الورقة".

وكان زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، قدمّ ورقة تسوية الى الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، تقضي الى حل الأزمة التي أعقبت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي أفضت لخسارة عدة قوى شيعية بارزة.

وتمخضت نتائج الانتخابات البرلمانية عن فوز الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعداً الأمر الذي يؤهله إلى تشكيل الحكومة الاتحادية بالتحالف مع قوى سياسية فائزة من الكورد والسنة، وهذا ما أثار امتعاض الأطراف الشيعية المناوئة للصدر.

ويتألف الإطار التنسيقي من قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات والتي خسرت الكثير من مقاعدها في الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي على رأس تلك القوى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وتحالفه بمثابة مظلة سياسية لفصائل شيعية على صلة وثيقة بإيران.

كما يضم الإطار تحالف "قوى الدولة" الذي يقوده عمار الحكيم وحيدر العبادي، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

وتعترض هذه القوى على نتائج الانتخابات الأولية وتقول إنها "مفبركة" وتطالب بإعادة الفرز اليدوي للأصوات في عموم البلاد.

وترفض مفوضية الانتخابات هذا المطلب، وقامت بإعادة فرز الأصوات في المحطات التي تلقت شكاوى بشأنها.

ووفق مفوضية الانتخابات فإن الفرز اليدوي تطابق بنسبة 100 بالمئة مع النتائج الالكترونية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد أكد مؤخرا في تصريحات لوسائل الاعلام الحكومية الرسمية أن "تزوير" نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة "لم يثبت حتى الآن".