الإطار التنسيقي: السوداني سيكشف عن مفاجأة في جلسة منح الثقة لحكومته

شفق نيوز/ أعلن الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الإربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لديه "مفاجأة" سيكشف عنها خلال جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته، فيما عد الاسماء والقوائم المسربة لمرشحي الكابينة الوزارية غير صحيحة.

وقالت النائبة عن الإطار إبتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يحمل مفاجأة خلال تقديم الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب في جلسة منح الثقة لحكومته".

وأكدت أن "القوائم بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، إلا ان بعض من تلك الأسماء مرشحة بالفعل بالكابينة الوزارية".

واشارت الهلالي إلى إن "رئاسة البرلمان لم تحدد بعد موعداً رسمياً لانعقاد الجلسة سواء كان يوم غدا الخميس ام السبت المقبل".

ومساء يوم أمس الثلاثاء، أبلغ مصدر سياسي مطلع وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني أرسل طلباً رسمياً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لتحديد يوم غد الخميس موعداً لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومته، وذلك عقب اجتماع لقادة الاطار التنسيقي بشأن حسم التشكيلة الوزارية وتقاسم الوزارات الاثني عشرة بين كتل الاطار كلاً حسب استحقاقه.

واليوم أبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز، بأن طلب السوداني لعقد جلسة منح الثقة "غير ملزم" لرئاسة مجلس النواب والتي هي الجهة المعنية والمخولة بتحديد مواعيد انعقاد الجلسة.