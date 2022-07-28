الإطاريون يتخوفون من اقتحام البرلمان في جلسة التكليف.. والصدريون: سنعود مرة أخرى

شفق نيوز/ كشف مصدر قيادي في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري يوم الخميس، عن مخاوف من عقد جلسة تكليف رئيس الوزراء السبت المقبل.

وأبلغ المصدر وهو قيادي في الإطار التنسيقي وكالة شفق نيوز؛ ان "هناك تخوف لدى قيادة الإطار التنسيقي من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة خشية من اقتحام مجلس النواب من قبل أنصار التيار الصدري مثل ما حدث يَوم أمس الأربعاء".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ ان "الاحزاب السنية والكوردية هي الأخرى أيضا تتخوف من انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، خصوصا ان باب البرلمان أصبح مباح ويمكن الصدريين اقتحامه وتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار بتشكيل الحكومة".

وتابع ان "قيادة الإطار التنسيقي ستحاول التواصل بشكل مباشر مع السيد مقتدى الصدر لتهدئة الأوضاع قبل المضي نحو انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة".

وفي غضون ذلك؛ رصدت وكالة شفق نيوز؛ تحرك ودعوات داخل التيار الصدري نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدد باقتحام مجلس النواب مرة اخرى في حال أصر الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.