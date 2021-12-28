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الإطاحة بمدير الأدلة الجنائية إثر الاشتباه بتورطه في اغتيال الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-12-28T18:09:15+0000
الإطاحة بمدير الأدلة الجنائية إثر الاشتباه بتورطه في اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم الثلاثاء، عن إقالة مدير الأدلة الجنائية من منصبه وتكليف بديل عنه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم انهاء تكليف اللواء اياد عبد حمزة من مهام مدير الادلة الجنائية ونقله الى دائرة التفتيش الاداري والمهني".

وأشار إلى تكليف العميد فراس ثامر بدلا عنه.

ولم يتسن للمصدر التأكد من سبب إقالة عبد حمزة، إلا أن القرار يأتي إثر الاشتباه بتورطه في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي.

وكان عبد حمزة ومسؤولين أمنيين آخرين قد أودعوا التوقيف لعدة أيام وجرى التحقيق معهم، على خلفية اتهامهم بعدم التعامل المهني مع الأدلة المادية التي تم جمعها من مقر الكاظمي إثر محاولة اغتياله.

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