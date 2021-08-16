الأسد يتلقى رسالة من الكاظمي بشأن قمة بغداد

شفق نيوز / سلّم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يوم الاثنين، الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده في بغداد أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال الأسد، للفياض، في ديوان الرئاسة بالعاصمة السورية دمشق.

ونقل الفياض، للأسد، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، رسالة من الكاظمي تتعلق بـ"مؤتمر دول الجوار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله".

وجرى خلال اللقاء، مناقشة الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في جميع المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بـ"مكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود والذي يشكل عاملاً مهماً ليس على الصعيد الأمني فقط وإنما يساهم أيضاً في استمرار الحركة التجارية بين البلدين والتي تعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين وتحقق مصالحهما".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت وزارة الخارجية العراقية، توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لحضور قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي، بعد تداول تلك الأنباء بشكل واسع من قبل وسائل إعلامية.

وأكدت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن "الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولايحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة لذا إقتضى التوضيح".