بشروط بارزاني .. الكتل السياسية تتفق على المضي بتشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أعلن أحمد الأسدي النائب عن الإطار التنسيقي، يوم الخميس، عن موافقة الكتل السياسية على المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وفق مبدأ "الشراكة، والتوازن، والتوافق" وهي الشروط التي أعلن عنها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وقال الأسدي في بيان للكتل تلاه بمجلس النواب اليوم، ان الكتل السياسية اتفقت على المضي بتشكيل حكومة وطنية وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة تحقق تطلعات الشعب وتحترم المبادئ الدستورية والعمل على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وتشريع قانون النفط والغاز وإعادة المناطق المحررة والاشد فقرا وتوفير فرص العمل للشباب وفرض هيبة الدولة على الجميع.

وأكد الأسدي في بيانه على أهمية المرحلة الحالية والتعهد بأن تكون الحلول بمستوى التحديات، معربا عن تحمل القوى المشاركة في تشكيل الحكومة مسؤولية مواجهة التحديات المناطة بها، إضافة الى التذكير باحترامهم لقرار الكتل الصدرية.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد أعلن، يوم الأربعاء، أن إقليم كوردستان يشترط مشاركته في الحكومة الاتحادية المقبلة التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة "الشراكة، والتوازن، والتوافق".

وتنشر وكالة شفق نيوز نص البيان أدناه: