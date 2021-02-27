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الأسدي يحدد مهامه "الوقتية" في ذي قار ويتخذ أول قرار

Category: سیاسة

Date: 2021-02-27T20:39:01+0000
الأسدي يحدد مهامه "الوقتية" في ذي قار ويتخذ أول قرار

شفق نيوز/ حدد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي المكلف بإدارة محافظة ذي قار، السبت، المهام "الوقتية" الملقاة على عاتقه خلال الفترة المقبلة لنزع فتيل الأزمة في المحافظة.

وقال الأسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال لقائه قادة أمن ومسؤولين محليين في ذي قار، "مهمتي وقتية وهدفي هو تهدئة الاوضاع في الناصرية والحفاظ على ارواح شبابنا، ووضع الاسس المناسبة لاختيار محافظ جديد يحظى بمقبولية ابناء ذي قار وبعيد عن الضغوط السياسية والحزبية".

وأضاف، "خلال هذه الفترة ساسعى لتهيئة الارضية المناسبة وبخطوات رصينة للبدء بالاعمار والبناء، ومحاربة الفساد واتخاذ القرارات الصحيحة لمصلحة اهالي ذي قار الحبيبة، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماما استثنائيا للمحافظة".

وشد الأسدي بالقول، "لن نسمح لاحد بالمتاجرة بحقوق الناس، واستمعنا لافكار جيدة من المتظاهرين والرافضة للتخريب وقطع الطرق وحرق المباني".

وختم بالقول، "وجهنا بمنع استخدام الرصاص الحي، وهذه التوجيهات صادرة ايضا من القائد العام للقوات المسلحة".

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