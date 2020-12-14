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الأسدي يتلقى سيلاً من المطالب المعلقة خلال اجتماعه بعشائر الأنبار

Category: سیاسة

Date: 2020-12-14T09:30:06+0000
الأسدي يتلقى سيلاً من المطالب المعلقة خلال اجتماعه بعشائر الأنبار

شفق نيوز/ عقد رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الاسدي، يوم الاثنين، اجتماعاً مع شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الانبار، بهدف تعزيز تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية في المحافظة التي ما زالت تعاني من تداعيات فترة سيطرة تنظيم داعش على مدنها.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن رئيس الجهاز عبد الغني الاسدي، ووكيل الجهاز فالح العيساوي، عقدا اجتماعاً مع رؤساء الوحدات الإدارية للفلوجة والكرمة والعامرية، والشيوخ والوجهاء، بالإضافة إلى عدد من مديري الدوائر الحكومية في المحافظة، بهدف تعزيز تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الانبار.

وخلال الاجتماع، ألقى الشيخ طالب الحسناوي، كلمة بالنيابة عن شيوخ ووجهاء الانبار، طالب فيها رئيس جهاز الأمن الوطني، بمتابعة ملف المغيبين من أبناء الأنبار والذين مر على غيابهم اكثر من خمسة أعوام.

من جانبه، اشار قائممقام قضاء العامرية، شاكر محمود عبيد، الى وجود خلل امني منع آلاف العوائل النازحة من العودة إلى منازلهم، وهذا ما يتسبب بإعاقة غلق ملف النازحين في المحافظة.

ودعا رئيس جهاز الأمن الوطني الى ضرورة التدخل وإيجاد الحلول التي من شأنها حل هذه المشكلة خصوصا مع العشائر التي ترفض عودة العوائل التي تورط افرادها بالانضمام في صفوف تنظيم داعش.

من جانبه، قال قائممقام قضاء الكرمة، احمد الحلبوسي، ان السور الأمني الذي تم إنشاؤه من قبل قيادة عمليات بغداد تسبب بهجرة مئات الفلاحين من مناطقهم المحاذية للسور، داعيا رئيس الجهاز الى التدخل الفوري قبل فوات الأوان.

وذكر مراسلنا ان رئيس جهاز الامن الوطني، الفريق الركن عبد الغني الاسدي، أمر بإخراج جميع الصحفيين والاعلاميين من قاعة الاجتماع.

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