الأسبوع المقبل.. "فاو" تعقد اجتماعا وزاريا حول ندرة المياه في العراق

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أن العاصمة العراقية بغداد ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا وزاريا لمجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لبحث تحديات ندرة المياه والتغير المناخي.

وذكرت المنظمة الأممية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الدورة السنوية الـ36 للمؤتمر الإقليمي سوف تنعقد في بغداد يومي السابع والثامن من شهر شباط/ فبراير الجاري تحت عنوان (التعافي ومعاودة التشغيل: الابتكار من أجل نظم غذائية زراعية أفضل وأكثر اخضرارا وأكثر قدرة على الصمود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة).

وأوضحت أن اجتماع وزراء الزراعة بدول الإقليم سيكون بالحضور الفعلي والافتراضي لمناقشة التحديات والأولويات في الإقليم بما يضمن فعالية تأثير المنظمة في المنطقة ويساعد في تحديد أولويات عملها خلال العامين المقبلين.

وأشارت إلى أن الأنماط الغذائية الصحية لسكان المناطق الحضرية مع ارتفاع معدلات النمو السكاني فيها وفي ظل ندرة المياه والتغير المناخي المتزايد تتطلب إحداث تغييرات وتحولات عاجلة في النظم الغذائية الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

ولفتت المنظمة إلى أن المؤتمر الإقليمي الذي سيفتتحه المدير العام لمنظمة "فاو" الدكتور شو دونيو، سيحدد هذه الأولويات من خلال المشاركة في مناقشات المائدة المستديرة وحلقات النقاش مع جميع الدول الأعضاء لتحديد الممارسات الفضلى لتحويل النظم الغذائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبينت أنه ستتم مناقشات المائدة المستديرة الوزارية مواضيع تتعلق بالأمن الغذائي والأنماط الغذائية الصحية لتغذية وحياة أفضل للجميع وبناء صمود المجتمعات الريفية للوصول إلى بيئة متعافية من أجل المناخ.

وتعتبر المؤتمرات الإقليمية بمنظمة (فاو) أعلى هيئة إدارية على المستوى الإقليمي والمنتدى الرسمي الذي يجمع وزراء الزراعة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء من نفس المنطقة الجغرافية للوقوف على أحدث التحديات والمسائل ذات الأولوية المتعلقة بالأغذية والزراعة بغية تعزيز التماسك الإقليمي في شأن السياسات العالمية والقضايا السياسية.