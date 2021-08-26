الأسبوع المقبل.. اجتماع حاسم لتحديد مصير انتخابات تشرين المقبل

شفق نيوز/ كشف القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع للرئاسات الثلاث والقوى السياسية في الأسبوع المقبل لمناقشة إجراءات المفوضية واستعدادها للانتخابات.

وقال العبودي لوكالة شفق نيوز، إن "الرئاسات الثلاث وقيادات القوى السياسية سيعقدون اجتماعا، يوم الأحد، لمناقشة إجراءات المفوضية وإيجاد حل وقرار نهائي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وأضاف أن "الاجتماع سيعقد في القصر الرئاسي، وسيضم جميع رؤساء وقيادات الكتل السياسية"، مؤكدا ان "القيادات السياسية تصر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد واي اختلاف سيؤثر على العملية السياسية في البلاد".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن مؤخرا مقاطعة الانتخابات البرلمانية. ولاحقا اتخذت قوى سياسية عديدة الموقف ذاته.

وأرجع المقاطعون أسباب اتخاذ هذه الخطوة إلى عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار "السلاح المنفلت" و"المال السياسي".

فيما أكدت عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، في (15 تموز الماضي) ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد في تشرين الأول المقبل، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالمقاطعة الانتخابية، وهو ما ذهب إليه أعضاء قائمته الصدرية.

واتهمت كتلة الفتح النيابية، في 6 آب الجاري؛ جهات سياسية تمتلك مناصب بالحكومة بمحاولة تأجيج الشارع وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى إشعار آخر.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، هو موعد "حتمي لا رجعة عنه".