الأسباب مجهولة.. إعفاء علي المؤيد من رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات

شفق نيوز/ أطاح مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات برئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي المؤيد من منصبه اليوم الأحد.

ويعد المؤيد من المقربين لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وتعتبر هيئة الإعلام والاتصالات من حصة تيار الحكمة وفق نظام المحاصصة المعمول به في العملية السياسية.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات صوّت على إعفاء رئيس الجهاز التنفيذي علي المؤيد من منصبه.

وأضاف المصدر؛ أن أسباب الإعفاء مجهولة لغاية الان، ولم يتم اختيار بديل للمؤيد حتى اللحظة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصدر أمرا في أيار 2021 بتكليف علي المؤيد برئاسة الهيئة، بدلا عن المهندس عادل سلمان.