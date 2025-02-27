الأسباب "غامضة".. هل يحل الشيباني بديلا عن الشرع في "قمة بغداد"؟

شفق نيوز/ اقترح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، يوم الخميس، أن تتم دعوة وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني لقمة بغداد بدلا من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، هو من تقدم بطلب زيارته إلى بغداد، وذلك أثناء لقاء جمعه مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال حضورهما إحدى المؤتمرات الدولية التي جرت مؤخرا، وبغداد رحّبت بهذه الزيارة".

وحول القمة العربية المقرر عقدها في بغداد، أوضح الموسوي، أنه "يفضّل أن يمثل سوريا في هذه القمة وزير خارجيتها أسعد الشيباني بدلاً من الرئيس السوري أحمد الشرع"، دون أن يذكر الأسباب.

وأشار النائب إلى أن "من أهم الملفات التي ستكون على طاولة الحوار من الجانب العراقي، هي وضع العراقيين في سوريا، وملف المراقد الشيعية، إضافة إلى ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

ويوم أمس الأربعاء، كشفت مصادر حكومية عراقية لوكالة شفق نيوز، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد خلال الشهر المقبل، وأكدت أن الزيارة قائمة ولم تلغ، وما حصل هو تأجيل لأسباب أمنية تتعلق بالجانب السوري، إلى جانب بعض التصريحات من شخصيات عراقية أثرت سلباً على موعد الزيارة وبالتالي لا توجد أية تهديدات تعيق الزيارة".

وأشارت إلى أن "زيارة الشيباني إلى بغداد ستكون خلال الأسبوعين المقبلين في موعد أولي قابل للتعديل".

يشار إلى أن زيارة الشيباني إلى بغداد كان من المفترض أن تحصل في وقت سابق، إلا أنها لم تتحقق لأسباب لم تتوضح بشكل رسمي.

وكان وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي، قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، أن الحكومة العراقية انفتحت على الإدارة الانتقالية في سوريا، وحضر ممثلوها في اجتماعات باريس والرياض، مبيناً أن هناك ترتيباً لحضور اجتماع في بروكسل.

وكانت مصادر دبلوماسية عراقية وسورية قد أبلغت وكالة شفق نيوز، في يوم الجمعة 21 من الشهر الجاري، أن "زيارة الشيباني، من المقرر لها صباح غد السبت"، لكنها لم تستبعد تأجيلها لدواعٍ قالت إنها "أمنية بحتة".

وقالت الخارجية السورية لوكالة شفق نيوز، إن "الشيباني، تلقى دعوة رسمية لزيارة العراق، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين".