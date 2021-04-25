الأزهر يعزي العراقيين ويعرض مساعدة طبية لضحايا حريق "ابن الخطيب"

شفق نيوز/ بعث شيخ الأزهر أحمد الطيب، يوم الأحد، رسالة تعزية إلى الشعب العراقي، مؤكدا استعداده لتقديم المساعدة الطبية للمصابين بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وقال الطيب في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا، وأؤكد تضامن الأزهر وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل".

وأضاف "الأزهر بكافة قطاعاته الطبية مستعد للمساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا من المصابين في هذا الحادث الأليم".

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق مساء أمس السبت، في مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى اثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية حادثة الحريق أيضا.