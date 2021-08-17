الأزمة النيابية تحذر من موجة رابعة لكورونا في العراق

شفق نيوز/ حذر مقرر خلية الأزمة النيابية، النائب جواد الموسوي، يوم الثلاثاء، من موجة رابعة لفيروس كورونا تجتاح العراق، داعية أصحاب المواكب الحسينية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هناك انخفاضا حقيقيا في اعداد الاصابات اليومية بالموجة الثالثة لفيروس كورونا، وهذه الموجة أوشكت على الانتهاء".

وأضاف أن "هناك مخاوف من دخول البلاد في موجة رابعة، ترتفع على اثرها الاصابات والوفيات".

وأكد أن "الانخفاض في إصابات كورونا خلال اليومين الماضيين لا يعتد به، طالما هناك قلة في اخذ المسحات من المواطنين".

وبين الموسوي أن "الصحة تعتمد على معدلات احتساب اعداد الإصابات من خلال الحالات الموجبة الكبيرة والاعتماد على حالات الوفيات بالنسبة للعدد الكلي للمصابين وكذلك معدل الإصابات لمدة 10 أيام".

ولفت إلى أن "نسبة اعداد الملقحين في الوقت الحالي لا تشجع على امكانية تسجيل انخفاض بإعداد الاصابات، والتي ترهنت بارتفاع نسبة الملقحين الى 60%".

وأوضح الموسوي أن "اعداد الملقحين في العراق بلغت مليونين شخص ونأمل وصول نسبة التلقيح الى 50% مع دخول الموجة الرابعة".

ودعا "أصحاب المواكب الحسينية الى مراعاة الشروط الصحية وأن يكون هناك ارتداء الكمامة والتباعد وإيجاد وسائل التعقيم في المواكب"، لافتاً الى تسجيل "حالات اكتظاظ بين الزائرين من دون وجود التزام بالشروط الصحية".