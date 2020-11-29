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الأزمة المالية تحبط آمال الساعين لإقرار قانون التجنيد الالزامي

Category: سیاسة

Date: 2020-11-29T12:36:48+0000
الأزمة المالية تحبط آمال الساعين لإقرار قانون التجنيد الالزامي

شفق نيوز/ نفت اللجنة الامن والدفاع النيابية، يوم الأحد، وصول قانون التجنيد الإلزامي إلى مجلس النواب، فيما لفتت إلى أن الدولة بحاجة إلى أموال كافية تطبيق القانون.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي لـوكالة شفق نيوز، أن "مشروع قانون الخدمة الإلزامي لم يرسل من قبل مجلس الوزراء ولم يصل إلى مبنى مجلس النواب"، منوها إلى إنه "في حال وصوله إلى البرلمان سيتم قراءة ومناقشة القانون".

وأضاف أنه "حسب المعلومات فأن مجلس شورى الدولة ارسال قانون التجنيد الإلزامي إلى مجلس الوزراء"، مبينا أن "الدولة بحاجة إلى اموال كافية لتطبيق القانون في حين أن الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية لتأمين رواتب الموظفين".

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