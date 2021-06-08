الإرهاب والفساد على رأس مباحثات صالح وراب

شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء، خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ضرورة التعاضد في إرساء أمن واستقرار المنطقة والتنسيق في مكافحة الإرهاب والفساد ومواجهة التغيّر المناخي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صالح استقبل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة عبر مذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها اليوم".

واشار الى أن "المذكرة تؤكد أهمية العلاقة بين الجانبين وتطوّرها وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين في المجالات الاقتصادية والثقافية، ويعود بالمنفعة على كل المنطقة في ترسيخ أمنها واستقرارها، والعمل والتنسيق في مواجهة تحديات الإرهاب، ومكافحة الفساد الإداري والمالي واسترداد الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج".

واستعرض اللقاء وفقاً للبيان "سبل مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وتبادل الخبرات في هذا الجانب المهم الذي يهدد العالم أجمع".

وأكّد رئيس الجمهورية أن "العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، ودعم الترابط في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والبيئية، والذي سيعود بالمنفعة على الجميع".

من جانبه أكّد الوزير راب "التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق ودوره الفاعل في المنطقة، ورغبة بريطانيا في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والثقافية ودعم الاستثمار، وتعزيز فرص التنمية والتقدم للعراق".