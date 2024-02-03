الأردن ينفي مشاركة طائراته بالهجمات الأمريكية: نحترم سيادة العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، يوم السبت، بأن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

وأفاد المصدر، بحسب ما نقلته وكالة بترا الاردنية الرسمية، أنه "لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تداولها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق".

وشدد المصدر على أن "القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تحترم سيادة العراق الشقيق"، مؤكداً على "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً".

وفجر اليوم، أفادت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، أن قواتها شنت 85 غارة جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وكانت بعض المعلومات، قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، شاركت في الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة الليلة الماضية.

وأشارت المصادر، إلى انضمام الطائرات الأردنية بعدما تم تحديد أهداف لها، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ولفتت إلى أن دور الأردن جاء ليظهر التضامن مع الولايات المتحدة في أعقاب غارة الطائرات بدون طيار على البرج 22، وهو موقع عسكري في الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.

وعدّ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، صباح اليوم السبت، الضربات الأمريكية التي استهدفت بها مناطق غربي البلاد "خرقا للسيادة العراقية".

في حين أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.