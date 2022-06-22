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الأردن والسعودية يأملان بأن تتوصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-06-22T11:57:53+0000
الأردن والسعودية يأملان بأن تتوصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أعرب كل من الأردن والسعودية، اليوم الأربعاء، عن أملهما في أن تتوصل الأطراف السياسية العراقية إلى صيغة تفضي لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المملكتان اليوم عقب مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني و محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في السعودية، في ختام زيارة الأخير إلى الأردن.

وشدد الجانبان على مركزية أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وأكدا وقوفهما إلى جانب العراق في جهوده المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي.

واعرب الجانبان عن أملهما في توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة عراقية تكريسا لعملية سياسية جامعة تلبي تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي، وفقا للبيان.

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