الأردن لـ شفق نيوز: علاقاتنا مع العراق ركيزة لاستقرار المنطقة

شفق نيوز/ أكد المتحدث السابق باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، يوم الخميس، استمرار التعاون بين العراق والأردن لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد الأحداث الأخيرة المتسارعة التي جرت خلال العام الماضي.

وقال المبيضين في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الملك عبدالله الثاني حريص على أن تكون علاقات الأردن مع العراق ذات أبعاد فاعلة لتحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط"، مبيناً أن "هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات التي عقدت بين الجانبين لبحث مجالات متنوعة على رأسها تعزيز منظومة الأمن ومكافحة الإرهاب".

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني قد زار الأردن في (11 كانون الأول 2024) والتقى خلال الزيارة عاهل المملكة الملك عبد الله الثاني، وجرى بحث تنسيق المواقف والرؤى العربية والإقليمية في ظل التطورات الراهنة في المنطقة، والأحداث على الساحة السورية.

وتحظى العلاقة مع الأردن اهتماماً واسعاً من قبل الساسة العراقيين، حيث زار رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني في (15 كانون الأول 2024) الى العاصمة الأردنية عمان والتقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، ورئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز.

وعن تفاصيل لقاء المشهداني، مع رئيس وزراء الأردن، جعفر حسان، ذكر بيان صادر عن مكتب المشهداني، أن اللقاء الذي جمع بين الجانبين قد تناول أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن والعراق في مجالات عدة منها سياسية واقتصادية وأمنية، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلدين.

وعن هذه العلاقة بين العراق والأردن، يؤكد المبيضين، أن "الأردن يدرك عمق وأهمية العلاقة والتعاون المشترك مع العراق، لذلك دائماً ما يدعو ويسعى للعمل مع الأشقاء العراقيين لحفظ أمن واستقرار العراق، وبناء علاقة متكاملة تخدم الدولتين الشقيقتين".

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت غرفة التجارة الأردنية، أن العراق جاء اولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال العام الماضي 2024. وبلغت قيمة السلع المستوردة 691 مليون دينار أردني.

يُذكر أن "سومو" قالت في إحصائية نشرتها على موقعها بتاريخ (28 كانون الأول 2024) واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن صادرات النفط العراقي إلى الأردن ارتفعت خلال 11 شهر من العام الحالي بنسبة 7.45% لتصل إلى 3 ملايين و560 ألفا و 446 برميلاً مقارنة بالصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023 التي بلغت 3 ملايين و313 ألفا و 621 برميلاً.

وأشارت "سومو"، إلى أن الأردن استورد خلال العام الماضي من النفط العراقي حوالي 3.8 ملايين برميل نفط بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي تم تجديدها والعمل بها خلال منتصف العام الحالي.

واتفق الأردن مع العراق في شهر آب من العام الماضي على رفع الاستيراد من 10 آلاف شهريا إلى 15 ألف برميل ليزداد الكمية بذلك من 300 ألف برميل إلى 450 ألف برميل، أي ما يغطي حوالي 10 في المائة من احتياجات الأردن من النفط الخام.