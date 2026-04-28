الأردن تهنئ علي الزيدي بتكليفه تشكيل الحكومة العراقية

هنأ رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، يوم الثلاثاء، مرشح الإطار التنسيقي علي الزيدي، بمناسبة تكليفه برئاسة مجلس الوزراء في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب حسان، خلال اتصال هاتفي، وفق الاعلام الاردني، عن تمنياته للزيدي بالتوفيق والنجاح في مهمته الوطنية، متمنياً للعراق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

كما أكد تطلعه إلى توطيد العلاقات بين البلدين والشعبين وتعزيزها في مختلف المجالات، مشدداً على أن نجاح العراق يمثل نجاحاً للأردن.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكمة في العراق، قد أعلنت أمس الاثنين، ترشيح "علي الزيدي" لرئاسة مجلس الوزراء، بعد موقفان ابداهما رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق لدورتين نوري المالكي بتنازلهما عن الترشيح.