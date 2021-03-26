الأردن تعلّق على واقعة "علم صدام" دون تقديم اعتذار

شفق نيوز/ علقت وزارة الزراعة الأردنية، الجمعة، على واقعة رفع العلم العراقي السابق في عهد صدام حسين خلال لقاء رسمي بين وزيري زراعة الأردن والعراق في عمان.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، إن "معلومات وردت لها حول وقوع خطأ بروتوكولي خلال اللقاء الذي عقد يوم أمس الخميس بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونظيره العراقي المهندس محمد الخفاجي تمثل بوضع العلم العراقي الذي كان معتمدا بلفظ الله أكبر بالخط الكوفي الأخضر ونجماته الثلاث قبل ازالتها حسب التعديل الأخير".

ونوهت الوزارة على لسان ناطقها الاعلامي إلى أن "الخطأ غير مقصود"، مؤكدة أن "الاردن يحترم خيارات الشعب العراقي الشقيق ويدعمها من أجل عراق قوي مزدهر".

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، انه "فوجئ" بوجود العلم العراقي السابق، قبيل ابرام عقدٍ مع نظيره الاردني خالد الحنيفات، مشددا على انه رفض التوقيع واشترط ازالته ووضع علم البلاد الحالي لغرض التوقيع.

وحمل الخفاجي في بيان، "السكرتير الثاني، مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الاردن، مسؤولية هذا الخطأ"، لكنه طالب الجانب الاردني "باعتذارٍ عن ما حصل".