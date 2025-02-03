الأردن تعلن دعم جهود العراق لاستضافة "قمّة بغداد 2025"

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، يوم الاثنين، دعم بلاده لجهود العراق باستضافة مؤتمر القمة العربية في بغداد، المقررة هذا العام.

جاءا ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مكتبه ببغداد، الوزير الأردني، الذي نقل تحيات العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى السوداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية المتنوعة، فضلاً عن مناقشة آليات تطوير التعاون الصناعي والتجاري بين العراق والأردن، في ضوء أعمال اللجنة العراقية الأردنية التجارية المشتركة، وكذلك تأكيد التعاون بين القطاع الخاص الأردني والعراقي.

وتطرق اللقاء، إلى مراحل العمل في المدينة الاقتصادية الحدودية المشتركة بين العراق والأردن، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات وتنشيط الشراكة، وما ستحققه من عوائد ومنافع للبلدين، لاسيما مع استمرار العمل على مشروع طريق التنمية، بمحاوره ومشاريعه الستراتيجية.