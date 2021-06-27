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الأردن تحث على "تحييد" العراق عن الخلافات الإقليمية: نواجه التحديات معاً

Category: سیاسة

Date: 2021-06-27T13:02:58+0000
الأردن تحث على "تحييد" العراق عن الخلافات الإقليمية: نواجه التحديات معاً

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم الأحد، الى "تحييد"، العراق عن أي خلافات وتداعيات إقليمية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي فؤاد حسين والمصري سامح شكري، في العاصمة العراقية بغداد وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "قمة بغداد ناقشت ملفات مختلفة وعكست إرادة القادة في تعزيز التعاون المشترك"، مضيفاً "نقف معاً لمواجهة التحديات المشتركة، ونقف إلى جانب العراق لمواجهة التحديات".

وتابع، "ندعم العراق في إعادة البناء وعلاقتنا تنطلق وفق المصالح المشتركة"، مشددا على تحييد العراق عن أي خلافات وتداعيات إقليمية".

من جانبه قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن "انعقاد القمة الثلاثية ببغداد تعكس التعاون المستمر بين الدول الثلاث".

وأضاف ، أن "الجميع يبحث عن التعاون واستثمار الفرص بمختلف المجالات"، موضحا أن "الاجتماع الثلاثي بحث ملفات مختلفة".

واشار حسين الى "التطرق إلى العمل المشترك في مجال صناعة الادوية وإنشاء المدن الصناعية".

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