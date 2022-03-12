الأربعاء المقبل.. استئناف المحادثات الايرانية السعودية في بغداد

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، أن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية ستستأنف في العاصمة بغداد يوم الأسبوع الجاري.

وقال حسين في كلمة له خلال منتدى انطاليا الدبلوماسي المنعقد في تركيا، إن الأربعاء المقبل هو موعد استئناف المحادثات بين ايران والسعودية لتقريب وجهات النظر وإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين امیر عبد اللهیان، اعلن في وقت سابق ان بلاده ستشارك قريباً في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية التي ستعقد في بغداد بجهود رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقيين.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن قبل ايام عن احتمال عقد الجولة الخامسة من المفاوضات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأجرت إيران والسعودية جولات مفاوضات خلال العام الماضي في العاصمة بغداد في محاولة لتجاوز الأزمة بين البلدين وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى ما كانت عليه سابقاً قبل أن تتأزم الأوضاع بين البلدين إثر تصعيد إعلامي متبادل أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض.