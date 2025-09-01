الأربعاء.. السوداني إلى مسقط للمشاركة بتهدئة المنطقة وإبعاد "شبح الحرب"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن توجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إلى سلطنة عُمان يوم الأربعاء المقبل، لبحث ملف استقرار المنطقة والتهدئة بين إيران وإسرائيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة ستكون رسمية، وسيرافق السوداني بعض الوزراء، وهدفها مناقشة أمن واستقرار المنطقة، الى جانب الاتفاق على تفاهمات سياسية ودبلوماسية واقتصادية واستثمارية".

وأضاف أن "الزيارة تأتي من دور العراق، الذي يلعبه للتهدئة في المنطقة، بالتالي يأمل أن يكون عنصرا من التهدئة بين إيران وإسرائيل، وإبعاد احتمال تكرار الحرب بين الطرفين".

وفي 21 كانون الأول 2024، تلقى السوداني دعوة رسمية من سلطان عمان، هيثم بن طارق لزيارة السلطنة، سلّمها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال زيارته إلى بغداد.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في 25 آب/ أغسطس الماضي، أن إيران لا تسعى للحرب، لكن إذا هاجمتها إسرائيل والولايات المتحدة، "فسوف تواجههما بقوة".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد مؤخرا، أن تل أبيب على أهبة الاستعداد دائما لاحتمالية حدوث هجوم إيراني مفاجئ، فيما نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرا رجحت فيه شن إسرائيل هجوما عسكريا جديدا على إيران قبل شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ولعبت سلطنة عمان، دورا كبيرا في الوساطات بين إيران ودول الخليج، وخاصة السعودية، إلى جانب دورها الأخير في حرب الـ12 يوما، إلى جانب المفاوضات النووية التي كانت جارية قبل الحرب وما بعدها.

وتُعزى استضافة المباحثات في مسقط إلى سجلّ سلطنة عُمان الحافل في الوساطة بين طهران وواشنطن، حيث استضافت الدولة الخليجية الصغيرة لقاءات سرية مهدت لإبرام الاتفاق النووي في 2015.