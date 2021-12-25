الأداء الانتخابي المتواضع يطيح بمسؤولي الجبهة التركمانية

شفق نيوز/ قررت الجبهة التركمانية، السبت، إجراءات تغييرات واسعة على صعيد مسؤوليها، إثر فوزها بمقعد واحد فقط بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جاء ذلك في اجتماع للهيئة التنفيذية للجبهة برئاسة حسن توران رئيس الجبهة في كركوك.

وقالت الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة التنفيذية قررت اجراء عددًا من التغييرات في مسؤولي فروع الجبهة.

وأشارت إلى تكليف قحطان الونداوي بمهام مسؤول فرع كركوك للجبهة، وتكليف قوتلهان مصطفى كمال يايجلى بمهام مسؤول ممثلية انقرة، وتكليف شهيد غانم بمهام مسؤول فرع الموصل، وتكليف جنكيز إلياس بمهام مسؤول فرع تلعفر، وتكليف أسامة ناظم ده ده بمهام مسؤول فرع ديالى.

في الأثناء، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن محمد سمعان اغا المتحدث الرسمي للجبهة ونائب رئيس فرع كركوك عطا دباغ قدما استقالتهما من منصبهما على خلفية التغييرات الأخيرة.

وكانت الجبهة التركمانية قد فازت بمقعد واحد فقط الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويشغلها الرئيس السابق للجبهة أرشد الصالحي.