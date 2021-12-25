سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأداء الانتخابي المتواضع يطيح بمسؤولي الجبهة التركمانية

Category: سیاسة

Date: 2021-12-25T18:45:58+0000
الأداء الانتخابي المتواضع يطيح بمسؤولي الجبهة التركمانية

شفق نيوز/ قررت الجبهة التركمانية، السبت، إجراءات تغييرات واسعة على صعيد مسؤوليها، إثر فوزها بمقعد واحد فقط بالانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جاء ذلك في اجتماع للهيئة التنفيذية للجبهة برئاسة حسن توران رئيس الجبهة في كركوك.

وقالت الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة التنفيذية قررت اجراء عددًا من التغييرات في مسؤولي فروع الجبهة.

وأشارت إلى تكليف قحطان الونداوي بمهام مسؤول فرع كركوك للجبهة، وتكليف قوتلهان مصطفى كمال يايجلى بمهام مسؤول ممثلية انقرة، وتكليف شهيد غانم بمهام مسؤول فرع الموصل، وتكليف جنكيز إلياس بمهام مسؤول فرع تلعفر، وتكليف أسامة ناظم ده ده بمهام مسؤول فرع ديالى.

في الأثناء، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن محمد سمعان اغا المتحدث الرسمي للجبهة ونائب رئيس فرع كركوك عطا دباغ قدما استقالتهما من منصبهما على خلفية التغييرات الأخيرة.

وكانت الجبهة التركمانية قد فازت بمقعد واحد فقط الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويشغلها الرئيس السابق للجبهة أرشد الصالحي.

related

تركمان العراق يعرضون ملفات فساد كركوك أمام الكاظمي

Date: 2020-10-03 15:05:18
تركمان العراق يعرضون ملفات فساد كركوك أمام الكاظمي

الجبهة التركمانية: كركوك ستغلق مكتب مفوضية الانتخابات

Date: 2019-06-05 12:02:57
الجبهة التركمانية: كركوك ستغلق مكتب مفوضية الانتخابات

الجبهة التركمانية: كركوك تحوّلت من محافظة إلى قرية

Date: 2020-11-06 11:41:14
الجبهة التركمانية: كركوك تحوّلت من محافظة إلى قرية

الجبهة التركمانية تحذر من حرب اهلية في العراق بسبب امر يتعلق بالانتخابات المقبلة

Date: 2019-07-25 11:38:22
الجبهة التركمانية تحذر من حرب اهلية في العراق بسبب امر يتعلق بالانتخابات المقبلة

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة حل المسائل العالقة في كركوك وفق الدستور وإرادة السكان الاصليين

Date: 2020-12-07 10:02:54
رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة حل المسائل العالقة في كركوك وفق الدستور وإرادة السكان الاصليين

الجبهة التركمانية تعترض على اعتقال مسؤول: صبرنا سينفد ولن نقف مكتوفي الايدي

Date: 2019-09-23 07:54:34
الجبهة التركمانية تعترض على اعتقال مسؤول: صبرنا سينفد ولن نقف مكتوفي الايدي

الجبهة التركمانية ترفض عودة كركوك الى ما قبل "أحداث أكتوبر": جهتان تسعيان لإنهائنا

Date: 2021-02-11 13:38:26
الجبهة التركمانية ترفض عودة كركوك الى ما قبل "أحداث أكتوبر": جهتان تسعيان لإنهائنا

الجبهة التركمانية العراقية مؤيدة الاجتياح التركي: تحرك ايجابي يحفظ وحدة دول المنطقة

Date: 2019-10-12 21:59:20
الجبهة التركمانية العراقية مؤيدة الاجتياح التركي: تحرك ايجابي يحفظ وحدة دول المنطقة