الإدارة الذاتية تفرض حظر تجوال كامل في إقليم الفرات

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال كامل في إقليم الفرات لعشرة أيام، اعتباراً من 9 نيسان/ أبريل الجاري، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبموجب تعميم صادر من خلية الأزمة في الادارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "يمنع التنقل وتغلق المرافق العامة كصالات الأفراح، ودور العبادة، والحدائق، والمطاعم والكافتيريات، والنوادي الرياضية، والمحال التجارية والصناعية والألبسة، خلال فترة الإغلاق".

وسجلت مناطق الإدارة الذاتية اليوم الثلاثاء، أربع وفيات و279 إصابة جديدة بكورونا في مناطقها، فيما سجلت مدينة كوباني 20 إصابة بحسب إحصائيات هيئة الصحة.

واستثنى التعميم من قرار الإغلاق "المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار".

وسمحت الإدارة الذاتية للمزارعين وأصحاب المباقر ومتاجر بيع اللبان والأجبان وبائعي الخضار والفواكه بالتنقل من وإلى داخل المدينة بين الساعة 6-8 صباحاً، و5-7 مساء.

وطالب التعميم السكان باتباع إجراءات السلامة الشخصية وطرق الوقاية من الفيروس عبر لبس الكمامات وتعقيم اليدين والحفاظ على مسافة أمان.

ويشمل إقليم الفرات مناطق الرقة وكوباني والطبقة وتل أبيض، قبل ان تسيطر عليها تركيا في أكتوبر العام 2019.

وقررت الإدارة الذاتية فرض حظر تجوال جزئي على كافة مناطق شمال وشرق سوريا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة صباحاً وحظر تجوال كامل في مدن الرقة والحسكة والقامشلي اعتباراً من 6 نيسان ولغاية 12 نيسان 2021.

ويستنثني قرار الحظر الكلي (الأفران وأسواق الهال والمستشفيات والصيدليات ومحال المواد الغذائية والمحروقات والإعلاميين والمزارعين)، وسيتم فرض لبس الكمامة وفي جميع الاماكن تحت طائلة الغرامة المالية 1000 ليرة سورية، بحسب القرار.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر كلي لأول مرة في مناطقها بتاريخ 23 آذار 2020.