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الأحزاب الكوردية في كركوك ترفع حزمة مطالب إلى الحكومة الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2020-12-06T14:35:26+0000
الأحزاب الكوردية في كركوك ترفع حزمة مطالب إلى الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ أعلنت الأحزاب الكوردية في كركوك، يوم الأحد، عن اتفاقها على حزمة من المطالب المتعلقة بأوضاع المحافظة ومكوناتها، داعية الحكومة الاتحادية إلى تنفيذها.

وعقدت الأحزاب مؤتمراً صحفياً عقب اجتماع لها في مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني فرع كركوك.

وقال المشاركون في الاجتماع خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إنهم ناقشوا عدداً من القضايا، أبرزها التعايش السلمي بين مكونات كركوك وبالأخص الزيارات بين الاحزاب العربية والتركمانية والكوردية في المحافظة.

وأضاف اعضاء الاحزاب الكوردية في كركوك، أن  أحزابهم تؤكد على نقل رواتب بعض الموظفين والمعلمين المرتبطين بإقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية لغرض صرفها.

وأشاروا إلى مناقشة زيارة مسؤول فرع الاتحاد الوطني الكوردستاني برفقة محافظ كركوك وكالة راكان سعيد والعشائر العربية الى بغداد ولقاءه برئيس الجمهورية برهم صالح، مبينين أنه تم بحث الملف الأمني والخدمي في كركوك، ورواتب المعلمين في كوردستان، وتشكيل قوة امنية مشتركة من اهالي المحافظة لحفظ الامن، وكذلك ملف الدرجات الوظيفية لابناء كركوك.

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