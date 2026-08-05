الأحزاب الكوردية توحد مواقفها في كركوك وتلوح بكتلة سياسية مشتركة

شفق نيوز- كركوك

أكدت الأحزاب الكوردية في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، توحيد مواقفها إزاء القضايا التي تواجه المحافظة، مشيرة إلى عزمها عقد اجتماعات دورية لمتابعة الملفات الخدمية والسياسية والأمنية، مع عدم استبعاد تشكيل كتلة سياسية موحدة مستقبلاً.

وقال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيروان عاصي، في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن اجتماع الأحزاب الكوردية خُصص لمناقشة أوضاع كركوك بشكل عام، وتعزيز العلاقات والتعاون بين القوى السياسية الكوردية في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف عاصي، أن الاجتماع أسهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مبيناً أن الهدف الأساسي يتمثل في خدمة أهالي كركوك بمختلف مكوناتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأشار إلى أن جميع القوى السياسية تتحمل مسؤولية مشتركة أمام المواطنين، وأن وحدة الصف الكوردي ستستمر كما كانت في المحطات الوطنية السابقة.

ووفقاً لعاصي، فإن عودة أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى جلسات مجلس المحافظة جاءت استجابةً لمطالب الكتل السياسية داخل المجلس، وتهدف إلى خدمة المواطنين وليس لتحقيق مكاسب أو مناصب، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين جميع الأطراف.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية تشكيل كتلة سياسية موحدة، قال عاصي: "لا يوجد شيء مستحيل، ونأمل أن تثمر هذه الاجتماعات والتفاهمات عن نتائج إيجابية في المستقبل".

من جانبه، قال مسؤول الاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك، روند ملا محمود، إن المجتمعين اتفقوا على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعاني منها المحافظة، مشيراً إلى أن الأحزاب ستوجه رسالة إلى إدارة كركوك بشأن عدد من الملفات، من بينها التضييق على الفلاحين الكورد، واستيلاء قطعات عسكرية على أراضٍ زراعية في بعض المناطق، فضلاً عن وجود ملاحظات تتعلق بعمل بعض السيطرات الأمنية.

كما أوضح أن الأحزاب الكوردية أدانت أيضاً الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان، مؤكداً اتفاق جميع الأطراف على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المحافظة.

وفيما يتعلق بالحكومة الاتحادية، تابع ملا محمود، قائلاً إن الحكومة الحالية "لم تنفذ مهامها بالشكل المطلوب"، لافتاً إلى استمرار التواصل مع ممثلي الكتل الكوردية في مجلس النواب والوزراء لإيجاد حلول للقضايا العالقة.

وعن مجلس محافظة كركوك، بين أن المجلس يمثل جميع مكونات المحافظة، وأن أي مطالب أو مقترحات ستُرفع إليه لإدراجها ضمن برنامج عمله.

وختتم ملا محمود، حديثه بالتأكيد على أن الخلافات بين القوى الكوردية يمكن تجاوزها بالحوار، مشدداً على ضرورة استمرار اللقاءات بين ممثلي الشعب لحل المشكلات وخدمة مواطني كركوك.