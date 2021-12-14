الأحزاب الكوردستانية في كركوك تجدد مطالبتها بإدارة مشتركة للملف الأمني

شفق نيوز/ جددت الأحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك يوم الثلاثاء مطالبتها بضرورة إشراك قوات البيشمركة بالملف الأمني في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وعقدت الأحزاب اجتماعا بغياب الحزب الديمقراطي الكوردستاني خرجت فيه ببيان مشترك جاء فيه، بأن الأحزاب عبرت عن حزنها باستشهاد كوكبة من الشهداء على أيدي إرهابيي داعش.

وأكدت على الالتزام بروح الاخوة والمساواة بين اطياف كركوك.

وطالب البيان المجتمعة الحكومة الاتحادية بان يكون الاستحقاق الانتخابي منطلقا لتوزيع المناصب في كركوك.

وتابع البيان: نحن في الأحزاب الكوردستانية نشيد بقوات البيشمركة في حماية المناطق والقوات الاخرى في حماية المناطق بالتنسيق المشترك.

وشددت الأحزاب في بيانها على أنه يجب على ادارة كركوك خدمة مناطق كركوك كافة بلا تفرقة او تمييز.