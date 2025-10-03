الأحرار - سائرون - الصدرية.. كتل الصدر تجتمع في الحنانة بحضور زعيمها

شفق نيوز- النجف

من المقرر أن يعقد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، مساء الجمعة، اجتماعاً في الحنانة وسط مدينة النجف القديمة، بحضور جميع النواب المستقيلين عن الكتلة الصدرية والنواب السابقين في كتلة الاحرار وائتلاف سائرون.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فسيعقب الاجتماع، تناول وجبة العشاء، وهناك رسالة يريد الصدر توجيهها خلال اجتماعه، لكن مضمونها ما يزال غير معروف.

هذا وأظهرت صور اطلعت عليها وكالة شفق، أعضاء وعضوات مجلس النواب العراقي عن التيار الصدري، في الدورات السابقة، إضافة إلى نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

وكان الصدر، قد أعلن في آذار/ مارس، عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".

وفي الاسبوع الماضي، كشف "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، أن الأخير يشترط اجراء اصلاح شامل، وتغيير المسؤولين الكبار الحاكمين في البلاد مقابل إنهائه مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.