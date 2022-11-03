الأحد المقبل موعد القراءة الاولى لقانون "الخدمة الإلزامية" في البرلمان العراقي

شفق نيوز/ حدد مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، موعد جلسته المقبلة لقراءة مشاريع ثلاثة قوانين أحدها الخدمة الإلزامية.

وأعلنت الدائرة الاعلامية للمجلس عن جدول أعمال الجلسة التي وردت لوكالة شفق نيوز، حيث سيعقد المجلس جلسته الثامنة من الفصل التشريعية الثاني للسنة التشريعية الأولى يوم الأحد المقبل السادس من الشهر الجاري.

وتضمن جدول أعمال الجلسة أدى بعض النواب اليمين الدستورية، وبعدها الشروع بالقراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، تليها القراءة الاولى لمشروع قانون خدمة العلم، والقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الطفل.