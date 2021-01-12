الإتحاد الوطني يغلق المركز الثقافي بكركوك بعد احتضانه حفلاً تأبينياً لسليماني والمهندس

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الوطني الكوردستاني، إغلاق المركز الثقافي التابع له في محافظة كركوك، وذلك عقب تنظيم المحافظ والحشد الشعبي، في المركز حفل تأبين بذكرى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وقائد قوات الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وقال محمد عثمان مسؤول الاتحاد الوطني في كركوك لوكالة شفق نيوز، "نعم تم إغلاق المركز، وتغيير اثنين من المسؤولين فيه"، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل.

إلا أن مصدراً مسؤولاً أبلغ وكالة شفق نيوز، أن الإدارة المركزية للإتحاد الوطني في السليمانية قررت مساء أمس الإثنين إغلاق المركز الثقافي في كركوك إلى إشعار آخر، بعد تنظيم الحفل التأبيني، وما تضمنه من مراسم وضعت الإتحاد بموقف "حرج"، بخاصة تدنيس العلم الأمريكي.