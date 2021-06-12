الإتحاد الوطني ممتعض: الكورد يتعرضون لغدر في الدوائر الحكومية والأمنية بكركوك

شفق نيوز/ أعرب حزب الإتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت عن امتعاضه إزاء ما أسماه "الغدر" الذي يتعرض له الكورد في الدوائر الحكومية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني محمد عثمان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عضو مجلس النواب ديلان غفور وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه: من الآن وصاعداً لن نقبل بأي غدر يمارس بحق المواطنين الكورد في الدوائر الحكومية والأمنية في كركوك.

وأضاف "سوف نتحدث مع الاحزاب العربية والتركمانية وجهات سياسية اخرى بخصوص هذا الأمر".

من جهتها نددت غفور خلال المؤتمر بالخدمات السيئة في محافظة كركوك، قائلة: إن الحكومة الإتحادية لم تمنح كركوك حقوقها من الخدمات الأساسية.

وأردفت بالقول: تحدثنا مسبقا حول هذا الموضوع وتناولناه من الجوانب كافة من ضمنها قضية النفايات، وأسعار تزويد الكهرباء من المولدات الأهلية، والكهرباء الوطنية لكن من دون جدوى لم يتحسن الوضع لغاية الآن.

بدوره قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن سبعة أحزاب كوردستانية شكلوا لجنة لزيارة الأحزاب العربية و التركمانية و الجهات المعنية لمناقشة مشاكل خدمات كركوك و حقوق المكون المكون الكوردي في محافظة كركوك.